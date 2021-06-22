«Канцлер подчеркнула, что страдание, которое принесло немецкое преступление людям в России, Украине, Белоруссии и других бывших советских республиках, живет в миллионах семей», — сказал Зайберт.
По его словам, что канцлер «глубоко благодарна» России и другим странам бывшего СССР за то, что, несмотря на все принесенные страдания, так много людей из этих стран протянули Германии руку прощения.
О том, какие еще темы обсуждали Путин и Меркель по телефону, Зайберт не сообщил.
При этом следует отметить, что Германия, как и другие страны Евросоюза, не спешат осуждать постоянно проходящие в странах Прибалтики марши в честь нацистских коллаборантов и бывших участников батальонов Ваффен СС.
Кроме того, в ФРГ снимаются фильмы, такие, как «Наши матери, наши отцы», в которых преступления нацистской Германии оправдываются, а советские войска показываются как «орды варваров».
Также в ряде стран ЕС законодательно поставлен «знак равенства» между гитлеровской Германией и Советским Союзом, фактически уравняв агрессора — нацистскую Германию — и ее жертв.