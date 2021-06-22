Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину в связи с 80-летием нападения нацистской Германии на СССР, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

«Канцлер подчеркнула, что страдание, которое принесло немецкое преступление людям в России, Украине, Белоруссии и других бывших советских республиках, живет в миллионах семей», — сказал Зайберт.

Политическая кухня: рецепты советских блюд, которые любит Ангела Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

О том, какие еще темы обсуждали Путин и Меркель по телефону, Зайберт не сообщил.

При этом следует отметить, что Германия, как и другие страны Евросоюза, не спешат осуждать постоянно проходящие в странах Прибалтики марши в честь нацистских коллаборантов и бывших участников батальонов Ваффен СС.

Кроме того, в ФРГ снимаются фильмы, такие, как «Наши матери, наши отцы», в которых преступления нацистской Германии оправдываются, а советские войска показываются как «орды варваров».

Также в ряде стран ЕС законодательно поставлен «знак равенства» между гитлеровской Германией и Советским Союзом, фактически уравняв агрессора — нацистскую Германию — и ее жертв.