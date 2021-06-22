Территория Сумской области в историческом плане входит в состав Слобожанщины, центром которой был Харьков. С этой точки зрения Суммы вполне можно считать русским городом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что не только Суммы, и Киев по своему происхождению является русским городом, а также русским городом является Львов, поскольку он был основан русским князем в честь своего сына.

«Является ли сейчас этот город русским и может ли он им стать — вопрос. Является ли Киев русским городом — тоже вопрос. Потому что наличие русских памятников не означает, что там живет русское население. Я так понимаю, что значительная часть Киева себя русскими уже не считают. Хотя значительная часть, может, еще и считает», — рассуждает Ищенко.

Мы привыкли перечислять стандартный набор городов (Харьков, Одесса, Запорожье, Днепропетровск), которые составляют Новороссию вместе со Слобожанщиной, но есть и города Малороссии, которые можно считать русскими, поэтому нет смысла спорить, какой из городов на территории Украины является более или менее русским, заключил политолог.