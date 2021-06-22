Ранее один из читателей задал вопрос, почему Харьков, Одесса и Донецк считаются русскими городами, а Суммы — нет.
Эксперт подчеркнул, что не только Суммы, и Киев по своему происхождению является русским городом, а также русским городом является Львов, поскольку он был основан русским князем в честь своего сына.
«Является ли сейчас этот город русским и может ли он им стать — вопрос. Является ли Киев русским городом — тоже вопрос. Потому что наличие русских памятников не означает, что там живет русское население. Я так понимаю, что значительная часть Киева себя русскими уже не считают. Хотя значительная часть, может, еще и считает», — рассуждает Ищенко.
Мы привыкли перечислять стандартный набор городов (Харьков, Одесса, Запорожье, Днепропетровск), которые составляют Новороссию вместе со Слобожанщиной, но есть и города Малороссии, которые можно считать русскими, поэтому нет смысла спорить, какой из городов на территории Украины является более или менее русским, заключил политолог.