«Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации», — сказал глава Депздрава.
Он отметил, что спустя полгода стоит прийти на вакцинацию от коронавируса и тем, кто уже привился.
По данным Минздрава, для повторной вакцинации эффективны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» рекомендуют людям в возрасте от 18 до 60 лет, а «Спутник V» — для возраста 60+.
Кроме того, глава Института им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутником V» можно ревакцинироваться после «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Разработчики «ЭпиВакКороны» также заявили, что их препаратом можно привиться повторно.