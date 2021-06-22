Даже после перенесенного коронавируса через 6 месяцев нужно приходить на вакцинацию, чтобы обеспечить необходимый уровень антител. Об этом 22 июня сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун

«Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации», — сказал глава Депздрава.

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

По данным Минздрава, для повторной вакцинации эффективны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» рекомендуют людям в возрасте от 18 до 60 лет, а «Спутник V» — для возраста 60+.

Кроме того, глава Института им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутником V» можно ревакцинироваться после «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Разработчики «ЭпиВакКороны» также заявили, что их препаратом можно привиться повторно.