Политика увеличения военного присутствия у границ России является недопустимой, а также создает прямые угрозы национальной безопасности, заявил зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время межведомственной комиссии по обеспечению национальных интересов России в Арктике 22 июня

«Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом», — заявил Медведев.

Также зампредседатель Совбеза РФ подчеркнул, что целый ряд стран пытается вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над морскими и воздушными коммуникациями Арктики.