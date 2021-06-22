Медведев подчеркнул, что присутствие иностранных войск в первую очередь направлено на сдерживание российского государства.
«Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом», — заявил Медведев.
Также зампредседатель Совбеза РФ подчеркнул, что целый ряд стран пытается вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над морскими и воздушными коммуникациями Арктики.