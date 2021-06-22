«Наконец-то доехала до меня картина, созданная из 10-копеечных монет СССР. Портрет объездил уже много городов и приехал наконец-то "домой". А может, именно в ваших руках были эти деньги? И теперь они украшают мой дом…» — написал Киркоров.
«Можно сдать, если что, в цветной металл. Хороший подарок», «Теперь Филипп — копеешник», «Это точно, как сорока на блестящие!!!», «В доме еще остались стены без портретов хозяина?» — отреагировали подписчики звезды.
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Киркоров — фигурант украинской базы «Миротворец», внесли его туда за якобы незаконное посещение Крыма. Кроме того, ему запрещен въезд в страну — как лицу, угрожающему национальной безопасности.
После вступления в должность президента Украины его бывшего коллеги и старого друга Владимира Зеленского певец ожидал, что ситуация изменится, а когда понял, что этого не произойдет, обвинил лидера Украины в предательстве.