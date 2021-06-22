Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило более 60 документов о преступлениях нацистов в годы оккупации Крыма, сообщает 22 июня пресс-служба регионального УФСБ

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«Материалы подтверждают факты нечеловеческих условий содержания узников и жестокие убийства на территории концлагеря "Красный", рассказывают о зверских медицинских экспериментах и опытах оккупантов в крымских больницах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, рассекреченные документы раскрывают новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, в том числе детей, в Крыму, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.