В частности, обнародованы факты об экспериментах нацистских врачей над мирными жителями и военнопленными в Крыму. Документы передадут в Государственный архив Республики Крым, копии документов переданы в мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный".
«Материалы подтверждают факты нечеловеческих условий содержания узников и жестокие убийства на территории концлагеря "Красный", рассказывают о зверских медицинских экспериментах и опытах оккупантов в крымских больницах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, рассекреченные документы раскрывают новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, в том числе детей, в Крыму, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.