Украинская сторона делает все, чтобы сделать невозможной работу по поиску без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе. Об этом 22 июня заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, передает Луганскинфомцентр

На Украине создадут комиссию по поиску пропавших без вести в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«То есть Украина в работе по без вести пропавшим сделала шаги для того, чтобы работа в этом вопросе не представлялась возможной», — подчеркнула Кобцева.

Она добавила, что ЛНР неоднократно настаивала на недопустимости политизации вопроса поиска без вести пропавших лиц.

«Эксперт, который появился в данной группе <…>, имел двухсторонний контакт со мной. В рамках этого двухстороннего контакта мы проговорили определенные моменты, и выяснилось, что якобы нам не предоставлена информация по без вести пропавшим. Были достигнуты устные договоренности о предоставлении этой информации в двухстороннем формате», — сказала представитель ЛНР.

В составе Контактной группы действуют четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности, по политическим вопросам, по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию, а также по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

Согласно плану переговоров, 22 июня должны пройти встречи во всех четырех профильных подгруппах, а 23 июня Контактная группа подведет итоги раунда.