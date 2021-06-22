В частности, она указала, что материалы для подготовки к обсуждению данной темы поступили в распоряжение представителей ЛНР только 21 июня после 18:30, а само заседание началось утром 22 июня.
«То есть Украина в работе по без вести пропавшим сделала шаги для того, чтобы работа в этом вопросе не представлялась возможной», — подчеркнула Кобцева.
Она добавила, что ЛНР неоднократно настаивала на недопустимости политизации вопроса поиска без вести пропавших лиц.
«Эксперт, который появился в данной группе <…>, имел двухсторонний контакт со мной. В рамках этого двухстороннего контакта мы проговорили определенные моменты, и выяснилось, что якобы нам не предоставлена информация по без вести пропавшим. Были достигнуты устные договоренности о предоставлении этой информации в двухстороннем формате», — сказала представитель ЛНР.
В составе Контактной группы действуют четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности, по политическим вопросам, по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию, а также по экономическим вопросам и вопросам восстановления.
Согласно плану переговоров, 22 июня должны пройти встречи во всех четырех профильных подгруппах, а 23 июня Контактная группа подведет итоги раунда.