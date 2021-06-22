Народный артист Украины, актер Харьковского театра кукол Алексей Рубинский скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. Об этом 22 июня написал Showbiz.24tv.ua

Десятки украинцев умерли за сутки от коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

«Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать», — рассказал коллега Рубинского Михаил Озеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ВСЕ ВРЕМЯ ТАНЦЕВАЛ»: В КИЕВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ХОРЕОГРАФОМ ЧАПКИСОМ.

Алексей Рубинский — уроженец Днепропетровска, помимо работы в театре кукол трудился как режиссер, драматург и художник-график. За вклад в театральное искусство был награжден званием Народного артиста Украины.