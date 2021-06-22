В кукольном театре имени В. А. Афанасьева Рубинский прослужил больше 40 лет, до последнего радуя зрителей спектаклями. В последнее время артист болел и из-за недуга потерял слух.
«Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать», — рассказал коллега Рубинского Михаил Озеров.
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Алексей Рубинский — уроженец Днепропетровска, помимо работы в театре кукол трудился как режиссер, драматург и художник-график. За вклад в театральное искусство был награжден званием Народного артиста Украины.