Более 250 тысяч граждан Луганской Народной Республики получили российские паспорта по закону об упрощенном порядке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщило агентство Луганскинформцентр 22 июня

В апреле этого года глава ЛНР отмечал, что российское гражданство в упрощенном порядке с апреля 2019 года получили около 215 тысяч жителей Луганска и области.

«На сегодняшний день более 250 тысяч жителей Луганской Народной Республики стали гражданами Российской Федерации», — сказал Пасечник.

«Да я шучу». Военный эксперт рассказал, что было с силами ДНР/ЛНР в 2014 году и что с ними теперь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Первые паспорта России по упрощенной схеме получили граждане Донецкой Народной Республики 14 июня 2019 года.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.