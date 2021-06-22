«Комитет рекомендует данный проект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу. Проект закона № 5463-1 рекомендуется по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку», — сказано в сообщении.
В частности, закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. Согласно законопроекту, место проживания декларируется в жилье, которое находится в частной собственности и жилье, предназначенное для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).
При этом место жительства можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.
Ранее сообщалось, что комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Раде разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте проживания, что предусмотрено в соответствующем законопроекте.