Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Рады рекомендует парламенту принять законопроект об онлайн-прописке украинцев. Об этом 22 июня сообщается на сайте Рады

«Комитет рекомендует данный проект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу. Проект закона № 5463-1 рекомендуется по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку», — сказано в сообщении.

Российский паспорт — всем соотечественникам. Украину встревожил проект Затулина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом место жительства можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Раде разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте проживания, что предусмотрено в соответствующем законопроекте.