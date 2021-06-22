Партию «Голос» возглавит нынешний директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, который поведет партию на следующие выборы. Об этом 22 июня сообщает Telegram-канал «Шептун»

«Такой выход из кризисной ситуации был, по данным нашего источника, предложен на прошлой неделе на совещании спонсоров этой партии, на котором присутствовала также нынешний лидер «Голоса» Кира Рудик. Решено, что при этом Рудик пока останется главой фракции в Раде. Сытник якобы уже дал свое согласие», — говорится в сообщении.

Расколотый «Голос». Почему в Раде развалилась фракция «соросят» © Facebook, Голос

Ранее стало известно, что фракция «Голос» официально раскололась. Ровно половина фракции вошла в объединенье «Справедливость», которая также заявила о недоверии председателю фракции Ярославу Железняку и председателю партии Кире Рудик. Депутаты планируют инициировать исключение Рудик из-за пропуска 60% пленарных заседаний.

В партии заявили, что депутаты от «Голоса», которые заявили о выходе из фракции, нарушили статьи регламента. Вместе с тем было принято решение провести съезд в июле, чтобы «поставить точку» в сложившейся ситуации.

НАБУ было организовано на деньги США при полном контроле американского посольства в Киеве. Ведомство получило право открывать уголовные дела по подозрению в коррупции против высокопоставленных украинских чиновников.

С помощью НАБУ США намерены держать под контролем киевский режим — ведь коррупция давно стала неотъемлемой часть украинской системы власти, и уголовное дело можно открыть против любого ее представителя, который придется не по вкусу Вашингтону.

Партию "Голос" также организовали на деньги США, однако в данном случае речь идет не о государственном, а о частном капитале: фонде американского бизнесмена Джорджа Сороса. В этой связи назначение американского агента влияния на пост главы проамериканской партии выглядит вполне логичным.