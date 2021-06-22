Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию по делу против бывшего депутата Рады и комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко, который обвиняется в создании незаконной частной военной организации. Об этом 22 июня сообщают украинские «Вести» в Telegram

«Экс-нардепа пришли поддержать побратимы с флагами белорусской оппозиции. Само собой, устроили не большой перформанс с элементами аппликации. Также был замечен «активист» с нашивкой батальона "Торнадо"», — говорится в сообщении.

Убийцы и насильники из «Торнадо»: Кто и зачем на Украине делает их героями © Facebook, Батальон Шахтёрск

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей.

Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.