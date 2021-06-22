«Экс-нардепа пришли поддержать побратимы с флагами белорусской оппозиции. Само собой, устроили не большой перформанс с элементами аппликации. Также был замечен «активист» с нашивкой батальона "Торнадо"», — говорится в сообщении.
9 июня апелляцию перенесли из-за самоотвода судей. Двое из трёх судей заявили, что проходят по другому делу, где адвокат Семенченко Владислав Добош оказывал на них давление.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей.
Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.