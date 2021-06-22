«В НАБУ заявили Vesti.ua, что в ЕРДР были внесены данные об открытии криминального дела против сотрудников КГГА. Ведомство сделало это после соответствующего решения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 июня 2021 года», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, в суд обратилось физическое лицо с просьбой расследовать возможные противоправные действия сотрудников КГГА.
Издание просило уточнить, кто именно является инициатором и фигурантами дела, а также идет ли речь о закупке 200 автобусов МАЗ во время местных выборов в октябре 2020 года. В НАБУ отказались ответить, сославшись на проведение досудебного расследования.
По утверждению журналистов, руководство КГГА закупило автобусы на сумму 51 млн евро в обход тендера на прошлых местных выборах. Таким образом, они якобы смогли незаконно заработать 10 млн евро.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов.
По его данным, за несколько дней обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.