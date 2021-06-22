Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о коррупции, в котором может фигурировать руководство Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 22 июня сообщает украинское интернет-издание «Вести» в Telegramё

«В НАБУ заявили Vesti.ua, что в ЕРДР были внесены данные об открытии криминального дела против сотрудников КГГА. Ведомство сделало это после соответствующего решения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

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Издание просило уточнить, кто именно является инициатором и фигурантами дела, а также идет ли речь о закупке 200 автобусов МАЗ во время местных выборов в октябре 2020 года. В НАБУ отказались ответить, сославшись на проведение досудебного расследования.

По утверждению журналистов, руководство КГГА закупило автобусы на сумму 51 млн евро в обход тендера на прошлых местных выборах. Таким образом, они якобы смогли незаконно заработать 10 млн евро.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов.

По его данным, за несколько дней обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.