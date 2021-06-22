Из-за жары и пыльной бури днем 22 июня Киев окутал смог. Об этом сообщает tsn.ua

Плюс сорок и ураганы: летом Украину накроет адская жара © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Горожане отмечают, что с левого берега Днепра не видно правого, а в воздухе летает песок. Кроме того, киевляне жалуются на затрудненное дыхание.

По мнению метеоролога Валерия Латухи, причиной смога над Киевом может быть песчаная буря, которую нанесло из астраханских полупустынных степей.

«Из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую нанесло из астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Это явление имеет собственное имя — "астраханский суховей"», — написал он в Facebook.

В Киеве установилась жаркая погода, синоптики прогнозируют повышение температуры до 35 градусов 23 июня. Также в городе и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.