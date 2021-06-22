«Для лиц старше 55 лет будут внедрены медицинские check-up — полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий — каждый год. Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан», — заявил Зеленский.
Кроме того, еще одним компонентом программы станет создание на Украине сети «активных» парков и спортивных площадок.
Во вторник Зеленский заявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина» для увеличения продолжительности жизни населения в стране.
По его словам, средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года. Показатель Зеленский назвал неутешительным. Также он отметил, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом.
Ранее на форуме Зеленский заявил, что в текущем году на Украине запустят проект, который предусматривает строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник.