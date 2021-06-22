Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внедрении системы полного медицинского обследования для украинцев старше 55 лет в рамках новой общенациональной президентской программы «Здоровая Украина». Об этом 22 июня он заявил во время выступления на форуме «Украина 30. Здоровая Украина», который транслировался в YouTube

«Для лиц старше 55 лет будут внедрены медицинские check-up — полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий — каждый год. Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан», — заявил Зеленский.

«Украинцы должны»: Зеленский заставит граждан жить дольше © Владимир Зеленский/Инстаграм

Во вторник Зеленский заявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина» для увеличения продолжительности жизни населения в стране.

По его словам, средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года. Показатель Зеленский назвал неутешительным. Также он отметил, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом.

Ранее на форуме Зеленский заявил, что в текущем году на Украине запустят проект, который предусматривает строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник.