Военно-морские силы США официально объявили об участии в совместных украинско-американских военных учениях SeaBreeze-2021. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в Twitter

Отмечается, что штаб-квартира Шестого флота, корабли которого отправятся в Черное море, находится в Неаполе.

«Шестой флот США официально объявил об участии в совместных украинско-американских ежегодных военных учениях SeaBreeze-2021, которые начнутся на следующей неделе в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Украина и НАТО: Киев требует, а Запад боится России © пресс-служба президента Украины

В учениях SeaBreeze в 2021 году примут участие наибольшее количество стран за всю историю их существования — 32 страны с шести континентов.

Будут задействованы 5 тысяч военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга.