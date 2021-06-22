Отмечается, что штаб-квартира Шестого флота, корабли которого отправятся в Черное море, находится в Неаполе.

«Шестой флот США официально объявил об участии в совместных украинско-американских ежегодных военных учениях SeaBreeze-2021, которые начнутся на следующей неделе в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

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© пресс-служба президента Украины
Отмечается, что совместные учения повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

В учениях SeaBreeze в 2021 году примут участие наибольшее количество стран за всю историю их существования — 32 страны с шести континентов.

Будут задействованы 5 тысяч военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга.