Отдыхающие в курортной Кирилловке в последние дни активно размещают на своих YouTube-каналах видео о состоянии побережья Азовского моря, все жалобы при этом сводятся к не самому приятному соседству с местной фауной

Автор под ником Александр Визуал разместил ролик, где показал в воде первых медуз, предположив, что скоро купаться в этом месте будет невозможно из-за нашествия этих живых существ.

«Посмотрел в глаза»: в Киеве рассекретили «старушку-попрошайку» © Telegram-канал "Киев сейчас" Vitaliano Almazati в YouTube, пожаловался на морских блох, заявив, что их укусы не просто не дают спокойно купаться, а вызывают зуд, покраснение и аллергическую реакцию у туристов.

«Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они щипают. У кого-то аллергия, у кого-то нет аллергии на этих блох», — рассказал блогер.

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Морские блохи — одни из самых распространенных плотоядных ракообразных, водятся почти во всем мировых морях и океанах. Размер животного очень маленький, в среднем полсантиметра, что затрудняет быстрое его обнаружение в воде.