Вятрович раскритиковал борьбу с антисемитизмом на Украине

Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович внес в парламент правки к законопроекту «слуги народа» Максима Бужанского о противодействии антисемитизму на Украине, который в начале июня приняли в первом чтении. Об этом Вятрович написал 22 июня в Facebook

Законопроекты против нацизма и антисемитизма: cмогут ли на Украине кого-то наказать? © Facebook, Макс Бужанский

«Притом что реальный уровень антисемитизма у нас самый низкий среди 18 стран Центральной и Восточной Европы. И то, что этот трэш — набор неуклюжих лозунгов длиной в одну страницу, — не просто называется законопроектом, но и получил поддержку большинства депутатов, является серьезным диагнозом украинскому парламентаризму», — написал Вятрович.

По его мнению, этот законопроект лучше вообще не принимать, а уж если без этого не обойтись, то необходимо «усовершенствовать содержание этого документа».

Он считает, что текст закона противоречит и статье 24 Конституции, которая запрещает привилегии и ограничения по признакам этнического происхождения, и 161 статье Уголовного Кодекса, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национальной чести и достоинства — и украинцев, и евреев, и людей любых национальностей или вероисповеданий, так как все люди на Украине имеют равные права.

«Поэтому я предлагаю назвать этот проект "О предотвращении и противодействии украинофобии, антисемитизма, национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти", соответственно расширив его содержание и распространив запрет на все эти проявления нетерпимости и дискриминации», — написал Вятрович.

Автор законопроекта нардеп Бужанский уже отреагировал на это заявление.

«Лучшего дня, чем 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны, для того чтобы пытаться сбить законопроект о противодействии антисемитизму Вятрович просто не мог выбрать. И с удовольствием сообщил именно сегодня о том, как он подал тонны мусорных правок, призванных уничтожить законопроект полностью. Видимо, в память полутора миллионов украинских евреев, погибших в годы войны, не иначе. Впрочем, было бы странно ждать от него чего-то другого, согласитесь», — сыронизировал Бужанский.

Проект закона №5109 дает определение антисемитизма, указывает его основные проявления, а также устанавливает запрет антисемитизма и его проявлений и определяет виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

По словам Бужанского, предлагаемое в проекте определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста. и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах Евросоюза.