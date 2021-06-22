Инцидент произошел на пересечении Центрального проспекта и улицы Соборной возле магазина "Сотка". Неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт, однако вскоре от слов молодые люди перешли к драке.
«В результате один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета. Ранение получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот», — говорится в сообщении.
Пострадавших с места происшествия увезла «скорая». На месте происшествия работают патрульные полицейские и члены спецподразделения полиции «ТОР».
При этом один из задержанных заявил, что полицейские подбросили ему нож и задержали незаконно, однако свидетели утверждают, что он также участвовал в драке.