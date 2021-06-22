В центре Николаева в ночь на 22 июня завязался конфликт между двумя группами молодых людей, есть пострадавшие. Об этом сообщают «Новости N»

Синагогу в Николаеве перед шаббатом «украсили» свастикой

«В результате один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета. Ранение получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот», — говорится в сообщении.

Пострадавших с места происшествия увезла «скорая». На месте происшествия работают патрульные полицейские и члены спецподразделения полиции «ТОР».

При этом один из задержанных заявил, что полицейские подбросили ему нож и задержали незаконно, однако свидетели утверждают, что он также участвовал в драке.