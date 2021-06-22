«Сейчас мы как готовимся — путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день», — заявил Ляшко.
Он напомнил, что каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.
Индийский дельта-вариант COVID-19 зафиксирован в 92 странах мира. Ученые Академии наук Украины прогнозируют, что он может попасть в страну из России, где наблюдается активное распространение штамма.