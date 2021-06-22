Украина начала подготовку к возможному появлению индийского штамма COVID-19 наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев. Об этом 22 июня заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции после форума «Украина 30», который транслировался в YouTube

«Сейчас мы как готовимся — путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день», — заявил Ляшко.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Индийский дельта-вариант COVID-19 зафиксирован в 92 странах мира. Ученые Академии наук Украины прогнозируют, что он может попасть в страну из России, где наблюдается активное распространение штамма.