Украинский боксер и брат мэра Киева Виталия Кличко — Владимир Кличко — 21 июня выложил в Instagram пост, где признался, что зарядиться энергией ему помогает путешествие по пустыне

«Лучшая перезагрузка для меня — это снова четко найти свой фокус, где у меня есть место и покой для того, чтобы подумать и побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютный покой», — подписал Кличко фото, правда, не уточнив, в какой именно пустыне «перезагружается».

«И кто же тогда сделал это фото?», «Сухой, как лист», «Одинокий бродяга любви Казанова», «В завтрашний день смотрит», — отреагировали подписчики.

Первая ракетка Украины Свитолина сменила позицию в рейтинге WTA © Элина Свитолина/Инстаграм

Высказывание даже внесли в Абсурдопедию как отражение особой философии — «кличкософии», то есть «релятивистского и трансцендентного учения обо всем в прямом смысле этого слова.

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Боксер Владимир Кличко за свою карьеру провел 69 боев, одержав победу в 64 из них. В разное время он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring. Об уходе из спорта Кличко объявил в 2017 году, после завершения карьеры живет в США.