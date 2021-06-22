«Лучшая перезагрузка для меня — это снова четко найти свой фокус, где у меня есть место и покой для того, чтобы подумать и побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютный покой», — подписал Кличко фото, правда, не уточнив, в какой именно пустыне «перезагружается».
«И кто же тогда сделал это фото?», «Сухой, как лист», «Одинокий бродяга любви Казанова», «В завтрашний день смотрит», — отреагировали подписчики.
Последний пользователь сделал отсылку к знаменитой фразе брата автора поста — мэра Виталия Кличко, — однажды заявившего, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать…».
Высказывание даже внесли в Абсурдопедию как отражение особой философии — «кличкософии», то есть «релятивистского и трансцендентного учения обо всем в прямом смысле этого слова.
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Боксер Владимир Кличко за свою карьеру провел 69 боев, одержав победу в 64 из них. В разное время он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring. Об уходе из спорта Кличко объявил в 2017 году, после завершения карьеры живет в США.