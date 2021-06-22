Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), который недавно объявил о желании создать семью и завести детей, начал пропагандировать семейные ценности в Instagram. Соответствующий пост он опубликовал 21 июня

«Выбираю платье»: Моргенштерн принял предложение в синагоге © Моргенштерн/инстаграм

Кроме того, Моргенштерн поделился тем, что ему удалось наладить отношения с отчимом.

«Я сегодня помирился с отчимом, с которым ссорился всю жизнь. Всем желаю любви, ибо все остальное без нее не имеет смысла», — написал он.

Ранее девушка рэпера Дилара Зинатуллина сделала ему предложение жениться на ней в синагоге.

Тем временем суд рассматривает иск Моргенштерна, который он подал против Службы безопасности Уркаины из-за запрета на въезд в страну.