Рэпер заявил, что отвергает «деньги, цепи, тачки, <…> наркоту». По его мнению, это лишние вещи, когда «вокруг твоя счастливая семья».
Кроме того, Моргенштерн поделился тем, что ему удалось наладить отношения с отчимом.
«Я сегодня помирился с отчимом, с которым ссорился всю жизнь. Всем желаю любви, ибо все остальное без нее не имеет смысла», — написал он.
Ранее девушка рэпера Дилара Зинатуллина сделала ему предложение жениться на ней в синагоге.
Тем временем суд рассматривает иск Моргенштерна, который он подал против Службы безопасности Уркаины из-за запрета на въезд в страну.