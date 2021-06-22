Отмечается, что неизвестные разукрасили памятник накануне футбольного матча Дания — Россия.
«Большой Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды», — говорится в сообщении.
В посольстве осудили акт вандализма, назвав его провокацией против Украины.
Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы 21 июня и по итогам трех матчей заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф турнира.