В Копенгагене памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко раскрасили в цвета российского триколора. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Дании в Facebook 22 июня

Букмекеры принимают ставки на отказ России от Евро-2020 из-за Украины © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Большой Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды», — говорится в сообщении.

В посольстве осудили акт вандализма, назвав его провокацией против Украины.

Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы 21 июня и по итогам трех матчей заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф турнира.