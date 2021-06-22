При прививке каждой вакциной от коронавируса на Украине нужно соблюдать определенный срок между первой и второй дозами препарата. Об этом 21 июня сообщил Минздрав Украины в Facebook

Верещук рассказала, какую вакцину от коронавируса получают депутаты Рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 дней;

— CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней;

— Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

«В случае непреодолимых обстоятельств введения второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio)», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцинироваться раньше или позже указанных сроков можно только в случае крайней необходимости.

На Украине на 22 июня привито 1 732 613 человек, из них получили одну дозу 1 732 611 человек, две дозы — 362 847.

Ранее сообщалось, что государственных служащих прививают преимущественно вакциной Pfizer.