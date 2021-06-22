Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на не самый удачный сезон, улучшила свою позицию в мировом рейтинге теннисисток по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). В новом рейтинге от 21 июня украинка пятая, написал Ua-football

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Ранее лучшим результатом украинки было третье место в мировом рейтинге, но 26-летняя спортсменка потеряла свое достижение из-за нескольких неудачных встреч. В частности, неделю назад теннисистка проиграла россиянке Екатерине Александровой, чего не ожидала даже сама Александрова.

«Играть с Элиной всегда непросто. Я удивлена, что смогла победить в двух сетах. Мысленно я уже готовилась к третьей партии. Но мне больше повезло в важном гейме. Затем я смогла сделать обратный брейк, это придало мне уверенности», — прокомментировала россиянка игру с украинской соперницей.

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Другие украинские теннисистки не могут похвастаться такими результатами. Марта Костюк сейчас на 67-й позиции, отстраненная из-за допинга от соревнований Даяна Ястремская осталась на 37-й, остальные спортсменки не входят даже в топ-100.