Во втором раунде травяного турнира WTA 500 в Берлине, перед Уимблдоном Свитолина вернулась в пятерку сильнейших теннисисток мира, потеснив американку Софию Кенин на шестую строчку.
Ранее лучшим результатом украинки было третье место в мировом рейтинге, но 26-летняя спортсменка потеряла свое достижение из-за нескольких неудачных встреч. В частности, неделю назад теннисистка проиграла россиянке Екатерине Александровой, чего не ожидала даже сама Александрова.
«Играть с Элиной всегда непросто. Я удивлена, что смогла победить в двух сетах. Мысленно я уже готовилась к третьей партии. Но мне больше повезло в важном гейме. Затем я смогла сделать обратный брейк, это придало мне уверенности», — прокомментировала россиянка игру с украинской соперницей.
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Другие украинские теннисистки не могут похвастаться такими результатами. Марта Костюк сейчас на 67-й позиции, отстраненная из-за допинга от соревнований Даяна Ястремская осталась на 37-й, остальные спортсменки не входят даже в топ-100.