В День скорби и чествования памяти жертв войны на Украине, 22 июня, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал обращение в Telegram-канале Верховной Рады 22 июня

«Сегодня — один из тех дней, когда мы чтим память погибших в войне, которая пришла в Украину 22 июня 1941 года. В День скорби и чествования памяти жертв мы вспоминаем мирных жителей и бойцов на фронте, погибших в те страшные годы. Самая масштабная война века стала большой трагедией и чрезвычайным испытанием для украинского народа, который внес большой вклад в победу над нацизмом в Европе», — написал Разумков.

В шесть часов вечера перед войной. Как прошел последний мирный день Советской Украины © starkiev.com

День скорби и чествования памяти жертв войны на Украине был установлен указом президента Украины в 2000 году «с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Утром 22 июня Украина вспоминает жертв Великой Отечественной минутой молчания.