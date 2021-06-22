Украинский шеф-повар и шоумен, славящийся русофобскими взглядами, Евгений Клопотенко на днях разместил в Instagram пост 19 июня, в котором поделился секретами приготовления молодого картофеля

«Бесит, что картофель ежегодно вновь молодой и популярный, а ты нет. Но что поделаешь. Не можешь превзойти врага — съешь его», — заявил кулинар.

Вариант для жары: повар-русофоб дал рецепт «лучшего салата лета-2021» © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Лучший картофельный микс: соль, паприка, кориандр, сушеные репчатый лук и чеснок, немного сахара для баланса вкусов, куркума, базилик, перец (черный и красный острый), пажитник, имбирь, мускатный орех, лавровый лист и тмин", — перечислил ингредиенты эксперт.



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Повар Евгений Клопотенко известен и своими русофобскими взглядами. Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Кулинар ведет битву с Российской Федерацией на кухонном «фронте», в частности, Клопотенко один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.