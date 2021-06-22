В статье президент отметил, что сегодня нет смысла пытаться переписать страницы прошлого.

«Правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», — написал Путин.

В шесть часов вечера перед войной. Как прошел последний мирный день Советской Украины
В шесть часов вечера перед войной. Как прошел последний мирный день Советской Украины
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Президент подчеркнул, что после окончания холодной войны Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами.

При этом, по его словам, расширение НАТО на восток и присоединение к альянсу ряда бывших республик СССР исключило возможность существования континента без разделительных линий.

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой», — отметил Путин.

Президент призвал мировое сообщество признать ошибки прошлого, исправить их и сосредоточиться на решении актуальных проблем.

 

 