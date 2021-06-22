Статья президента РФ Владимира Путина, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 22 июня опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и на сайте Кремля

В статье президент отметил, что сегодня нет смысла пытаться переписать страницы прошлого.

«Правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», — написал Путин.

В шесть часов вечера перед войной. Как прошел последний мирный день Советской Украины © starkiev.com

При этом, по его словам, расширение НАТО на восток и присоединение к альянсу ряда бывших республик СССР исключило возможность существования континента без разделительных линий.

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой», — отметил Путин.

Президент призвал мировое сообщество признать ошибки прошлого, исправить их и сосредоточиться на решении актуальных проблем.