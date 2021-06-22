Украинский шеф-повар и телеведущий, активно борющийся за международные права национальной кухни, Евгений Клопотенко предложил своим подписчикам приготовить настоящий летний салат. Соответствующий пост он разместил в Instagram 21 июня

Украинская кухня: рецепт сала © Фото: alimero.ru

«Вот ничего сейчас не думайте. Действуйте. Идите за продуктами и готовьте. Только после этого можете подумать. Например, о том, как вам хорошо во рту. Ибо оно хрустит, контрастирует и делает жизнь лучше», — написал он.

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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.