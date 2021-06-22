В Киеве подростки выкручивают колпачки с логотипами с колес автомобилей, а потом хвастаются своими трофеями в соцсети. Об этом на днях сообщил пользователь Bogdan Pikunez в Facebook

TikTok обидел украинскую звезду соцсетей © Даша Евтух/Instagram

В сервисе TikTok уже появились специальные аккаунты, где такие ролики набирают более десятка миллионов просмотров.

На Украине за подобное воровство предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишение свободы.