«Если у кого-то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатыльник и пусть обратно пойдёт вкрутит, потому что, если поймают, выкрутят руки вмести с ушами», — написал он.
В сервисе TikTok уже появились специальные аккаунты, где такие ролики набирают более десятка миллионов просмотров.
На Украине за подобное воровство предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишение свободы.