Футболистам сборной Украины не хватило энергии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии. Такое мнение 21 июня высказал главный тренер команды Андрей Шевченко, передает пресс-служба УЕФА

«Горькое и обидное поражение»: Зеленский о матче Украина — Австрия © Владимир Зеленский/Инстаграм заявил он.

В свою очередь, полузащитник Александр Зинченко назвал игру сборной неприемлемой.

«То, как мы вели себя на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед игрой на тренировках, но сегодня у нас ничего не получилось. Не думаю, что физические данные австрийцев стали ключевой причиной нашего поражения, думаю, дело больше в менталитете. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выиграть все индивидуальные единоборства. Но теперь нам, наверное, просто нужно принять наш уровень», — сказал футболист.

Сборная Украины потерпела поражение в матче с командой Австрии со счетом 0:1 и с тремя очками финишировала на третьей строчке в группе С.

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места, так что команда Украины теперь может рассчитывать только на то, что две сборные из параллельных групп покажут худшие результаты. Однако в группе А Швейцария уже набрала четыре очка в итоговой таблице.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.