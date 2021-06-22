Он отметил, что больница уже давно работает с заразившимися и в последнее время пациенты с COVID-19 «помолодели».
Если раньше госпитализировали людей в возрасте 30-35 лет, 40 и выше, то сейчас в больницу поступают уже с 20 лет, сказал Вечорко.
Он добавил, что в учреждение также стало поступать больше беременных с COVID-19.
Ранее издание Украина.ру уже отмечало, что нынешняя ситуация с коронавирусом уникальна большим числом госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.