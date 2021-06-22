В московской больнице № 15 имени Филатова заметили рост числа молодых пациентов среди заболевших COVID-19. Об этом 21 июня сообщил главврач Валерий Вечорко в эфире «Россия 24»

Коронавирус продолжает убивать украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Если раньше госпитализировали людей в возрасте 30-35 лет, 40 и выше, то сейчас в больницу поступают уже с 20 лет, сказал Вечорко.

Он добавил, что в учреждение также стало поступать больше беременных с COVID-19.

Ранее издание Украина.ру уже отмечало, что нынешняя ситуация с коронавирусом уникальна большим числом госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.