Украинская певица, экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская опровергла слухи о своих отношениях с бывшим депутатом Верховной Рады и экс-членом правления «Нафтогаза» Сергеем Кацубой. Такое заявление она на днях сделала в эфире программы «Светская жизнь»

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«Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень нехорошо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам», — объяснила певица.

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Слава Каминская вместе со своей коллегой Викторией Смеюхой была бессменной участницей группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году. За почти 15 лет совместной работы в украинском шоу-бизнесе артистки записали пять альбомов.

В настоящее время обе солистки строят сольную карьеру. Каминская дебютировала в марте с треком «911».