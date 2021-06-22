Поводом для пересудов стало появление Каминской на красной дорожке конкурса «Мисс Украина» в компании с Кацубой. Поклонники вокалистки предположили, что это не случайно. Оказалось, что совместный выход в свет и правда был заранее продуманным.
«Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень нехорошо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам», — объяснила певица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЛЕТО-2021: КАКИЕ КУПАЛЬНИКИ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДПОЧЛИ УКРАИНСКИЕ ЗВЕЗДЫ.
Слава Каминская вместе со своей коллегой Викторией Смеюхой была бессменной участницей группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году. За почти 15 лет совместной работы в украинском шоу-бизнесе артистки записали пять альбомов.
В настоящее время обе солистки строят сольную карьеру. Каминская дебютировала в марте с треком «911».