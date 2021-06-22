Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинскую сборную после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Соответствующие посты с разным текстом глава государства опубликовал в Twitter и Instagram 21 июня

«Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и на нашу с вами поддержку! Потому что это наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Украина уступила Австрии, но сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧЕ © uafukraine/Инстаграм

«Игра. Непростая, эмоциональная, изнурительная. Игра, которая держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты. Да, не все удалось. Но у нас точно еще есть шанс. Верим и продолжаем поддерживать нашу сборную! Только вперед! Слава Украине!» — говорится во второй публикации.

Сборная Украины потерпела поражение в матче с командой Австрии со счетом 0:1 и с тремя очками финишировала на третьей строчке в группе С.

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места, так что команда Украины теперь может рассчитывать только на то, что две сборные из параллельных групп покажут худшие результаты. Однако в группе А Швейцария уже набрала четыре очка в итоговой таблице.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.