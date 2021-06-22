Самолет правительства Великобритании BAe 146 с бортовым номером ZE701 (на нем обычно летают министры и члены королевской семьи) приземлился в Одессе. Об этом 21 июня сообщило посольство Великобритании на Украине в Facebook

Арахамия попросил Конгресс США о военной помощи Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender замминистра обороны Великобритании, отвечающий за вопросы военных закупок, Джереми Куин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота», — заявили в пресс-службе Минобороны.