Отмечается, что высокопоставленные пассажиры BAe 146 должны приехать на эсминец королевских ВМС HMS Defender D36, который находится на морвокзале.
Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender замминистра обороны Великобритании, отвечающий за вопросы военных закупок, Джереми Куин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.
Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и создание двух баз ВМС Украины.
«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота», — заявили в пресс-службе Минобороны.