Одна из ведущих диетологов Индии Руджута Дивекар на днях рассказала, как побороть тягу к сладкому, передает The Times of India

Квас или кефир?: диетолог прекратила вечный спор об окрошке © Очаково

Также диетолог рекомендует употреблять домашние соленья, являющиеся отличными пребиотиками. Они способствуют росту количества полезных бактерий в кишечнике, которые, в свою очередь, помогают поддерживать правильный уровень сахара в крови и снижают тягу к сладкому.

Другой хорошей добавкой в рацион станут бобовые. Они содержат много белка и клетчатки, за счет чего человек дольше остается сытым и испытывает меньше потребности в сахаре.