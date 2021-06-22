Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна предоставить венгерскому меньшинству право использовать свой язык во всех сферах, в том числе в образовании, культуре и государственном управлении. Он сказал об этом в ходе дебатов в ПАСЕ 21 июня

Венгрия и Украина договорились провести переговоры по языку © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления», — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее Киев принял закон, запрещающий венграм, русским и другим нацменьшинствам обучать своих детей на родном языке. Будапешт в ответ заблокировал все встречи в формате Украина-НАТО.