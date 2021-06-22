В своем вступительном слове министр подчеркнул, что для Будапешта вопрос прав меньшинств остается ключевым, и отметил, что в странах Евросоюза должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и госуправлении. Сийярто уточнил, что его претензии относятся к Украине, где проживают венгры.
«Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления», — заявил глава МИД Венгрии.
Ранее Киев принял закон, запрещающий венграм, русским и другим нацменьшинствам обучать своих детей на родном языке. Будапешт в ответ заблокировал все встречи в формате Украина-НАТО.