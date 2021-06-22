В ходе программы Захарова прокомментировала стратегию взаимоотношений ЕС с Россией, которую ранее озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По ее мнению, ни с одним государством или объединением стран такой подход неуместен и она не представляет, с кем у Борреля «получилось отталкивать, сдерживать, вовлекать».
«По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко: <…> когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали», — предположила она.
На прошлой неделе Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.