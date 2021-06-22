Новая стратегия Евросоюза в отношении России, которая основана на трех принципах - «отталкивать, сдерживать, вовлекать», является подходом не XXI века, а Средневековья. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1»

Боррель и Блинкен обсудили отношения с РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Жозеп Боррель. По ее мнению, ни с одним государством или объединением стран такой подход неуместен и она не представляет, с кем у Борреля «получилось отталкивать, сдерживать, вовлекать».

«По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко: <…> когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали», — предположила она.

На прошлой неделе Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

