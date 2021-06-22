Россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, могут продлить арест после 23 июля. Об этом 21 июня сообщил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов, передает РИА Новости

Кремль защитит задержанную в Минске Софью Сапегу — Песков © REUTERS, Stringer

Также Лукьянов сообщил, что просьба отца россиянки о ее помиловании на данный момент обсуждается, этим вопросом занимаются белорусские власти.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Проживающий в Приморском крае Андрей Сапега обратился к президенту Александру Лукашенко и попросил проявить милосердие к его дочери. Он заявил, что в преддверии визита Лукашенко в Приморье хочет обратиться «лично, как отец к отцу». По его словам, до встречи с Протасевичем София была обычной девушкой, а во время белорусских протестов находилась в Литве.