«Мы не бросим Беларусь. Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», — подчеркнул глава российской дипмиссии.
Он добавил, что в этом случае есть оптимистический и пессимистический сценарий, однако не раскрыл их содержание.
Накануне Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В его список вошли 78 человек и восемь организаций. Ограничения связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.