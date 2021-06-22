Россия поддержит Белоруссию после введения санкций «до самых критических обстоятельств». Об этом 21 июня заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов, передает РИА Новости

Белоруссия подготовила ответные меры на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

Он добавил, что в этом случае есть оптимистический и пессимистический сценарий, однако не раскрыл их содержание.

Накануне Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В его список вошли 78 человек и восемь организаций. Ограничения связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.