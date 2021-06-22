По словам посла, он направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита президента России Владимира Путина и США Джо Байдена.
Предложения в частности направлены на стабилизацию российско-американских отношений, что позволит «в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей».
«Удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи», — заключил Антонов.
Переговоры Путина и Байдена прошли на прошлой неделе в Женеве. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов.