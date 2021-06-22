Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Об этом 21 июня сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости

Калиниченко: Россия и США пришли к соглашению по Украине? © Украина.ру Владимира Путина и США Джо Байдена.

Предложения в частности направлены на стабилизацию российско-американских отношений, что позволит «в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей».

«Удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи», — заключил Антонов.

Переговоры Путина и Байдена прошли на прошлой неделе в Женеве. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов.