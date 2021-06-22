Президент Украины Владимир Зеленский представит общенациональную программу «Здоровая Украина» на форуме, который пройдет в Киеве 22-24 июня. Об этом 21 июня сообщили на сайте главы государства

Заслуженный артист Украины продемонстрировал ЗОЖ-усы © Платонова Алина / wikimedia.org Темой второго дня форума станет «Сознательная Украина». Жена президента Елена Зеленская расскажет о популяризации здорового питания в контексте программы «Новая украинская школа — пространство здоровья». Третий день мероприятия будет посвящен «Жизнелюбивой Украине». Участники форума обсудят, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также профилактику заболеваний, борьбу со стрессом и то, как экология влияет на здоровье нации.