Зеленский презентует программу в первый день мероприятия, который будет посвящен теме «Активная Украина». Участники форума обсудят популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ), развитие спортивной инфраструктуры и доступность спорта для населения.
Темой второго дня форума станет «Сознательная Украина». Жена президента Елена Зеленская расскажет о популяризации здорового питания в контексте программы «Новая украинская школа — пространство здоровья».
Третий день мероприятия будет посвящен «Жизнелюбивой Украине». Участники форума обсудят, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также профилактику заболеваний, борьбу со стрессом и то, как экология влияет на здоровье нации.