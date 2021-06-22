Эстония и США займутся комплексным развитием Украины, в том числе, бизнесом и демократическими процессами внутри страны. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал Baltnews

Дмитрий Дробницкий: Украина не выполнила ни одну из задач Запада и больше не нужна США © РИА Новости, Нина Зотина Андрес Рунду совместно с поверенным посольства США в Эстонии Брайаном Рораффом подписали меморандум, согласно которому будут запущены шесть проектов развития Украины.

Они будут направлены на развитие бизнеса, сферы электронных услуг кибербезопасности, а также на стимулирование демократических процессов в украинском обществе и установление «надлежащего контроля» за преобразованиями в законодательстве страны в соответствии с европейскими стандартами.

Общая стоимость проектов составит более 845 тысяч евро. Половину расходов покроют США и Эстония.