Вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Андрес Рунду совместно с поверенным посольства США в Эстонии Брайаном Рораффом подписали меморандум, согласно которому будут запущены шесть проектов развития Украины.
Они будут направлены на развитие бизнеса, сферы электронных услуг кибербезопасности, а также на стимулирование демократических процессов в украинском обществе и установление «надлежащего контроля» за преобразованиями в законодательстве страны в соответствии с европейскими стандартами.
Общая стоимость проектов составит более 845 тысяч евро. Половину расходов покроют США и Эстония.