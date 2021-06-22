Политолог отметил, что до того, как стать премьер-министром, Пашинян был во фракции «Выход» и в первый год премьерства тоже твердил, что не понимает, какие преимущества Армения получает от членства в ОДКБ, Таможенном Союзе и ЕАЭС.
Однако, напомнил Гаспарян, по мере того, как ситуация для Пашиняна ухудшалась из-за разгрома в Карабахе, он осознал, что у страны есть единственный стратегический союзник — Россия. Хотя сейчас осознания уже мало, поскольку все теперь зависит не только от Пашиняна, добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее в Армении проводились многотысячные акции протеста против политики Пашиняна. Протестующие настаивали на его уходе в отставку и обвиняли его в сдаче интересов народа Армении.
На выборах в парламент страны партия Пашиняна «Гражданский договор» победила с 53,92% голосов.