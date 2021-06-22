Лишь по мере того, как ситуация для него ухудшалась, и.о. премьера Армении Никол Пашинян осознал, что у Армении есть единственный стратегический союзник - Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический обозреватель Армен Гаспарян

Премьер-министр, война и затмения. Астрологический портрет Никола Пашиняна

Однако, напомнил Гаспарян, по мере того, как ситуация для Пашиняна ухудшалась из-за разгрома в Карабахе, он осознал, что у страны есть единственный стратегический союзник — Россия. Хотя сейчас осознания уже мало, поскольку все теперь зависит не только от Пашиняна, добавил эксперт.

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Ранее в Армении проводились многотысячные акции протеста против политики Пашиняна. Протестующие настаивали на его уходе в отставку и обвиняли его в сдаче интересов народа Армении.

На выборах в парламент страны партия Пашиняна «Гражданский договор» победила с 53,92% голосов.