«Вопрос в качестве». Армянский эксперт о внешней политике Еревана в случае победы Пашиняна
«Вопрос в качестве». Армянский эксперт о внешней политике Еревана в случае победы Пашиняна
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По словам Гаспаряна, у Пашиняна была цель в кратчайшие сроки получить болезнь «Украина головного мозга», и он с этим справился.

Он отметил, что сохранение Карабаха было частью системной армянской политики, которая выстраивалась на протяжении последних 30 лет, и дальнейшие потери территорий точно не помогут объединить народ.

«Если бы это работало, на Украине были бы несколько иные результаты. Они же категорически не соглашаются поговорить о независимости Донбасса даже в формате федеративной Украины. Так и здесь», — сказал Гаспарян.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении с 53,92% голосов.