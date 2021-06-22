По словам Гаспаряна, у Пашиняна была цель в кратчайшие сроки получить болезнь «Украина головного мозга», и он с этим справился.
Он отметил, что сохранение Карабаха было частью системной армянской политики, которая выстраивалась на протяжении последних 30 лет, и дальнейшие потери территорий точно не помогут объединить народ.
«Если бы это работало, на Украине были бы несколько иные результаты. Они же категорически не соглашаются поговорить о независимости Донбасса даже в формате федеративной Украины. Так и здесь», — сказал Гаспарян.
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Ранее партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении с 53,92% голосов.