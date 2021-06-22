Население Армении могло бы проголосовать за оппозицию и исправить ситуацию, которая сложилась в стране при Николе Пашиняне, но этого не произошло. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический обозреватель Армен Гаспарян

«Вопрос в качестве». Армянский эксперт о внешней политике Еревана в случае победы Пашиняна © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Он отметил, что сохранение Карабаха было частью системной армянской политики, которая выстраивалась на протяжении последних 30 лет, и дальнейшие потери территорий точно не помогут объединить народ.

«Если бы это работало, на Украине были бы несколько иные результаты. Они же категорически не соглашаются поговорить о независимости Донбасса даже в формате федеративной Украины. Так и здесь», — сказал Гаспарян.

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Ранее партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении с 53,92% голосов.