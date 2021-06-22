«Из 49,4% участников выборов 58% берут и голосуют за Пашиняна. Я считаю, что это национальная деградация. Возможно, многим мои слова не понравятся, но попытайтесь это объяснить иначе. Получается, что власть никакой ответственности ни за что не несет», — сказал Гаспарян.
По мнению политолога, при продолжении прежнего курса следующей потерей Армении станет весь Нагорный Карабах. Он заявил, что тот факт, что население все равно голосует за Пашиняна, свидетельствует об отсутствии политической логики в стране и приведет ее к безвыходной ситуации.
Также Гаспарян отметил странность заявления Пашиняна о том, что в будущем для Армении возможен диалог с Турцией, притом что национальная идея Армении — трагедия геноцида 1915 года, который Турция не признает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент страны после подсчета голосов на всех избирательных участках, набрав 53,92%.