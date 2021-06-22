После разгрома в Карабахе у общества Армении должны быть вопросы к власти, однако голосование за прежнего лидера говорит о политической деградации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический обозреватель Армен Гаспарян

«Из 49,4% участников выборов 58% берут и голосуют за Пашиняна. Я считаю, что это национальная деградация. Возможно, многим мои слова не понравятся, но попытайтесь это объяснить иначе. Получается, что власть никакой ответственности ни за что не несет», — сказал Гаспарян.

Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Также Гаспарян отметил странность заявления Пашиняна о том, что в будущем для Армении возможен диалог с Турцией, притом что национальная идея Армении — трагедия геноцида 1915 года, который Турция не признает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах в парламент страны после подсчета голосов на всех избирательных участках, набрав 53,92%.