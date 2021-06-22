Публицист рассказал, что примет участие в выборах в Госдуму по 205-му одномандатному округу Москвы (районы Измайлово, Преображенское) в качестве самовыдвиженца.
«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды: подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем», — обратился Вассерман к избирателям.
Ранее в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что Анатолий Вассерман стал членом партии и планирует выдвинуть кандидатуру на выборах в Госдуму осенью. Выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.