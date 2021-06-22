Украинская певица Ирина Билык заявила, что причиной развода с мужем российским фотографом и режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым могла стать неверность одного из супругов. Такое откровение она сделала на днях в эфире программы «Звездные гастроли»

«Аслан приедет в Украину летом и будет развод. Аслан очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А, может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине», — сказала Билык.

Она подчеркнула, что с супругом собирается «дружить и встречаться», а также работать над совместными проектами. В частности, в ближайшее время артистка намерена пригласить Ахмадова в качестве режиссера на съемки своего нового клипа.

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О разводе с Ахмадовым Билык объявила в конце апреля, в официальном браке пара состояла с 2013 года, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился ребенок.

Причиной расставания, рассказала ранее артистка, стали проблемы интимного характера, которые появились в период карантина из-за того, что супруги проживали в разных странах: она — на Украине, он — в России, но тогда артистка не упоминала «о ком-то еще».