Полнолуние 24 июня грозит проблемами в финансовых делах. Об этом на днях рассказали астрологи в комментарии «Главреду»

Астролог Влад Росс предупредил, что на этой неделе на дела людей будет влиять негармоничный Плутон. В период полнолуния также опасен напряженный аспект Плутона с Венерой.

Поэтому с 23 по 25 июня лучше избегать сфер, за которые отвечает эта планета, указал астролог. В частности, не стоит принимать важные финансовые решения, например отложить на другой срок оформление страховок и кредитов.

«Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить», — предрек Росс.