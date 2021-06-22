Астролог Влад Росс предупредил, что на этой неделе на дела людей будет влиять негармоничный Плутон. В период полнолуния также опасен напряженный аспект Плутона с Венерой.
Поэтому с 23 по 25 июня лучше избегать сфер, за которые отвечает эта планета, указал астролог. В частности, не стоит принимать важные финансовые решения, например отложить на другой срок оформление страховок и кредитов.
«Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить», — предрек Росс.
В то же время астролог Юлия Погорельченко отметила, что из-за напряженного аспекта Венеры и Плутона возможны проблемы не только с деньгами, но и в отношениях с партнером. Она предупредила, что 24 июня — день под неэффективной Луной, на него не стоит планировать важные дела, лучше в это время распланировать будущее.