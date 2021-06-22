Королева рассказала, что отец держал ее в строгости, а мать, наоборот, подталкивала «пробиваться» и быстрее становиться знаменитой, поэтому уже в 16 лет будущая звезда «упорхнула» из отчего дома в Москву.
«Я не жалею, что я так решила, но было очень сложно. Потому что нужно было обманывать папу, говорить, что она перевелась, уехала учиться в эстрадно-цирковое в Москву, что она живет у родственников», — вспомнила Порывай.
Королеву очень удивило это заявление и «обманы» папы она назвала мамиными фантазиями.
«Я была воспитана правильно и очень строго. Я вышла замуж, и после замужества случился первый секс. Это с мамой не надо было обсуждать», — сказала Королева.
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Первый раз замуж певица вышла в 19 лет в 1992 года за композитора Игоря Николаева, брак продлился до 2001-го. В 2002 году у Королевой родился сын от стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), а уже после его рождения пара заключила официальный брак.